"Укрзализныця" вводит верификацию через "Дію" для некоторых международных рейсов

С 1 августа 2024 года "Укрзализныця" расширяет практику верификации пользователей через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Теперь для покупки билетов на такие маршруты, как №19/20, №23/24 Киев - Хелм, №51/52, №89/90 Киев - Перемышль, №73/74 Харьков - Перемышль будет необходимо подтвердить свою личность через приложение "Дія". Это нововведение доступно через приложение "Укрзализныци" и новый сайт для продажи билетов.

Этот шаг является временной мерой для борьбы со спекуляцией билетами, которая достигает до 50 попыток массовой покупки ежедневно. Верификация через "Дія.Підпис" усложняет работу перекупщиков, позволяя обычным пассажирам легче покупать билеты.

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Для иностранных пассажиров, которые не имеют доступа к "Дія", "Укрзализныця" оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении:

Одесса - Перемышль, Харьков - Хелм, Днепр - Хелм, Киев - Перемышль, Чоп - Вена, Мукачево - Кошице, Львов - Варшава, Киев - Кишинев и другие.

"Укрзализныця" напомнила о глубине продажи международных билетов:

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польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) - 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;

словацкое и австрийское направления - 20 суток, старт в 08:00;

молдавское направление - 30 суток, старт в 08:00.

Экономическая правда.