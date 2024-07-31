Из-за засухи в июле аграрии понизили оценку урожая

Аграрии в очередной раз понизили оценку урожая в 2024 году из-за засухи в июле.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

Потенциальный урожай в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом снизился на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зерновых и масличных. В 2023 году по оценке УЗА урожай составил 82,8 млн тонн зерновых и масличных.

Снижение прогноза урожая и вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, которая оказала негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур.

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При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 41 млн тонн, что на 2,5 млн тонн меньше предыдущего прогноза. Падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составить более 16 млн тонн.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА оценивает на уровне 19,8 млн тонн. Потенциальный экспорт на 2024/2025 МГ - около 13 млн тонн.

Урожай ячменя может составить 4,95 млн тонн, что на 350 тысяч тонн больше предыдущей оценки, а потенциальный экспорт можно ожидать на уровне около 2 млн тонн.

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Урожай кукурузы из-за засухи ожидается на уровне 23,4 млн тонн, что на 2,1 млн тонн ниже предыдущей оценки. При этом потенциальный экспорт может составить около 18,5 млн тонн.

Урожай подсолнечника можно ожидать на уровне 12,8 млн тонн, что на 900 тысяч тонн ниже предыдущей оценки. Потенциальный экспорт может составить до 250 тысяч тонн.

Урожай рапса ожидается на уровне 4,3 млн тонн, при этом экспорт может составить - 3,4 млн тонн.

Несмотря на то, что аграрии увеличили площади под сою, неблагоприятные погодные условия не позволят получить больший урожай от культуры. Поэтому УЗА ожидает в 2024 году сои на уровне 4,8 млн тонн, что на 700 тысяч тонн меньше предыдущей оценки. Потенциальный экспорт может составить 3,5 млн тонн.

Экономическая правда.