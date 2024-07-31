Китай усиливает контроль над экспортом дронов на фоне обвинений в поддержке России
Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В среду ряд правительственных органов, включая Центральную военную комиссию, добавили в "черный список" дроны с высокоточной измерительной техникой. Эти изменения дополняют перечень, опубликованный в прошлом году, и вступят в силу с 1 сентября.
Хотя ограничения на экспорт потребительских дронов были сняты, Министерство коммерции Китая подтвердило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового уничтожения, терроризма или военных целей".
Этот шаг правительства Си Цзиньпина состоялся через несколько дней после визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай - первого с момента вторжения России в 2022 году. Пекин неоднократно отвергал обвинения Запада в поставках Москве товаров двойного назначения с военным применением.
Европейские чиновники недавно заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, похожий на иранскую модель, которую используют в Украине. Китай отрицает эти обвинения, подчеркивая, что страна не поставляла оружие ни одной из сторон войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Министерство коммерции Китая добавило, что "выступает против использования дронов в немирных целях и против незаконных санкций отдельных стран в отношении китайских компаний и граждан под предлогом использования дронов".
Экономическая правда.