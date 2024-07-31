Китай усиливает контроль над экспортом дронов на фоне обвинений в поддержке России

Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В среду ряд правительственных органов, включая Центральную военную комиссию, добавили в "черный список" дроны с высокоточной измерительной техникой. Эти изменения дополняют перечень, опубликованный в прошлом году, и вступят в силу с 1 сентября.

Хотя ограничения на экспорт потребительских дронов были сняты, Министерство коммерции Китая подтвердило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового уничтожения, терроризма или военных целей".

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Этот шаг правительства Си Цзиньпина состоялся через несколько дней после визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай - первого с момента вторжения России в 2022 году. Пекин неоднократно отвергал обвинения Запада в поставках Москве товаров двойного назначения с военным применением.

Европейские чиновники недавно заявили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, похожий на иранскую модель, которую используют в Украине. Китай отрицает эти обвинения, подчеркивая, что страна не поставляла оружие ни одной из сторон войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Министерство коммерции Китая добавило, что "выступает против использования дронов в немирных целях и против незаконных санкций отдельных стран в отношении китайских компаний и граждан под предлогом использования дронов".

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Экономическая правда.