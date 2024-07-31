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В Украине открыли данные об уголовных делах против бизнеса: запустили дашборд

Среда, 31 июля 2024, 15:09 - Виктор Волокита
 

Офис Генпрокурора запустил дашборд, предоставляющий доступ к аналитическим данным по расследованию правонарушений в сфере бизнеса.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Это ответ на потребность общества. Это ответ на запрос бизнеса и инвесторов, стремящихся видеть справедливость и добродетель в работе правоохранителей. Я рад, что дискуссия о давлении контролирующих органов на бизнес будет, наконец, переведена в плоскость цифр и данных, а не сообщений в социальных сетях, – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как говорится в сообщении, Офис Генпрокурора, Минцифры и Совет предпринимательства совместно разработали совместное ИТ-решение, обеспечивающее прозрачность данных об уголовных правонарушениях, касающихся бизнеса.

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 – визуализированное приложение к системе Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), который предоставляет доступ к аналитическим данным и статистике по расследованию правонарушений в сфере хозяйственной и инвестиционной деятельности.

"Приложение позволяет всем заинтересованным в реальном времени анализировать статистику работы органов правопорядка по этой категории преступлений, видеть положительные и негативные тенденции. В нем собраны и совмещены в удобном для анализа и восприятия формате данные о статистике расследований и рассмотрения в судах дел, касающихся бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что дашборд уже работает в бета-режиме в свободном доступе на сайте Офиса Генпрокурора.

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Напомним:

Ни одно резонансное дело коррупционного давления на бизнес, которое находится на контроле общественного движения "Манифест 42", не закрыто. Тыловые силовики продолжают использовать уголовные производства по требованию взяток.

Экономическая правда

бизнес прокуратура
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