Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась - Bloomberg

Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась до 2,6%, что может заставить Европейский центральный банк быть более осторожным в отношении дальнейшего снижения процентных ставок.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Потребительские цены в июле выросли на 2,6% по сравнению с прошлым годом, сообщил Евростат. Это превысило 2,5% в июне, что также было средней оценкой аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, удерживается на уровне 2,9% третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали незначительное замедление.

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В июле самый высокий годовой показатель инфляции зафиксирован в секторе услуг (4% по сравнению с 4,1% в июне), за которым следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,3% по сравнению с 2,4% в июне), энергоносители (1,3% по сравнению с 0,2% в июне) и неэнергетические промышленные товары (0,8% по сравнению с 0,7% в июне).

В Германии рост цен неожиданно ускорился (2,6% с 2,5% в июне). Во Франции и Италии также наблюдались более высокие показатели - 2,6% и 1,7% соответственно (в июне было 2,5% и 0,9%).

Экономическая правда.

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