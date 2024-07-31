Япония потратила более 36 миллиардов долларов на поддержку иены: последствия

Японии потратила на поддержку иены за последний месяц 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл).

Об этом сообщает Bloomberg.

Валютные интервенции Японии в поддержку иены за последний месяц составили 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл), поскольку правительство продемонстрировало свою готовность противодействовать спекулянтам, которые делают ставки против иены.

Июльская интервенция последовала за аналогичными действиями в апреле и мае, подчеркивая стремление правительства сдерживать спекулянтов. Последние действия, похоже, помогли переломить тенденцию к ослаблению иены, чему частично способствовало усиление спекуляций на тему того, что разница в процентных ставках между Японией и США начнет сокращаться.

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После публикации данных курс иены к доллару мало изменился после того, как в течение дня он вырос на 1,7%.

В течение отчетного периода иена пережила два заметных роста. Первый произошел вечером 12 июля после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США, когда валюта резко укрепилась по отношению к доллару с 161,58 до 157,44. Вторая акция, вероятно, состоялась на следующий рабочий день, когда иена подорожала на целых 0,9%.

Экономическая правда

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