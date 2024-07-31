Более трех миллионов дронов в год: Украина увеличила потенциал производства беспилотников

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Украина за год может производить более трех миллионов дронов. Для этого есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами.

Об этом во время хакатона от Brave1 Precision рассказала заместитель министра по стратегическим отраслям и промышленности Украины Анна Гвоздяр, передает Общественное.

"У нас достаточно большие производственные способности, мы можем выработать на сегодня более 3 миллионов дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование", - говорит Гвоздяр.

По ее словам, государство может покрыть только часть этих потребностей, а остальные закрывают зарубежные партнеры. В частности, Канада согласилась закупить часть дронов украинского производства для украинской армии. Переговоры ведутся с другими странами, в том числе Соединенным Королевством.

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"Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов - понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов", - сказала Гвоздяр.

Сейчас Минстратег прорабатывает линейку дронов с боеприпасами, которая необходима украинскому войску.

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Напомним:

В марте министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина при дополнительной финансовой поддержке со стороны западных правительств может производить 2 млн дронов в год, что вдвое больше текущих темпов производства.

Экономическая правда