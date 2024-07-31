Убытки российского "Газпрома" выросли почти вдвое

Чистый убыток главной компании РФ ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБО) в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. ущерба за январь-июнь 2023 года.

Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на отчетность компании.

"Газпром" рассчитывает дивиденды по консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы.

Дивидендная политика предполагает корректировку дивидендной базы на неденежные статьи.

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Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими.

Напомним:

Снабжение природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпромом" в 2023 году сократилось на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров.

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Экономическая правда