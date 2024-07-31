В Украине насчитали 700 тысяч должников за коммуналку: где их больше всего

701 тысяча производств за долги за коммунальные услуги сейчас насчитывается в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Согласно сообщению, всего с начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%. А за последние полгода долгов увеличилось 6,3%.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%.

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Больше всего должников проживает на:

- Днепропетровщине - более 100 тыс. производств

- Харьковщине - 94,8 тыс.

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- Донетчине – 79,7 тыс.

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.

Напомним:

С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был отменен. В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий.

Экономическая правда