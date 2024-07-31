В Украине насчитали 700 тысяч должников за коммуналку: где их больше всего
701 тысяча производств за долги за коммунальные услуги сейчас насчитывается в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Согласно сообщению, всего с начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%. А за последние полгода долгов увеличилось 6,3%.
36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%.
Больше всего должников проживает на:
- Днепропетровщине - более 100 тыс. производств
- Харьковщине - 94,8 тыс.
- Донетчине – 79,7 тыс.
Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.
Напомним:
С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был отменен. В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий.
Экономическая правда