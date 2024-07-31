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Нацбанк немного повысил курс гривны

Среда, 31 июля 2024, 09:10 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 31 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/$. 

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

НБУ на 31 июля установил официальный курс евро на уровне 44,41 грн (на 30 июля курс был установлен на уровне 44,40 грн). 

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Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

Экономическая правда

НБУ Нацбанк курс валют
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Укр / Рус
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