USAID привлекло $510 млн на поддержку аграриев Украины: ожидается дополнительный доход

Инициатива устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) уже привлекла в украинский агросектор более 510 млн. долл. США со стороны частного сектора и международных доноров.

Об этом говорится в сообщении USAID.

Сообщается, что в свою очередь, правительство США вложило 350 млн. долл. в эту инициативу, которая помогает тысячам украинских агропроизводителей продолжать их жизненно важный труд, несмотря на жестокую войну, которую Путин развязал против Украины.

С июля 2022 года инициатива AGRI-Украина помогла более 14 тыс. украинских аграриев (что составляет 32% зарегистрированных в стране агропроизводителей) получить семена, удобрения, средства защиты растений, доступ к складским площадям и финансовым ресурсам для того, чтобы собирать урожаи.

Реклама:

Ожидается, что те семена, которые были распределены в рамках AGRI-Украина, позволят повысить производство кукурузы и подсолнечника на 430 тыс. тонн - а это обеспечит украинским производителям дополнительный доход в более чем 90 млн. долл.

"Когда Россия попыталась заблокировать экспорт украинской агропродукции из черноморских портов, AGRI-Украина помогла подготовить и финансово обеспечить деятельность альтернативных экспортных маршрутов - в т.ч. через порты на р. Дунай и пункты пересечения сухопутных границ.

Эти меры обеспечили экспорт агропродукции в объеме 62 млн. тонн, благодаря чему украинская экономика получила более 17 млрд. долларов", - говорится в сообщении.

Реклама:

Ресурсы в 510 млн. долл., предоставленные частным сектором и международными донорами, втрое превышают тот первоначальный целевой показатель, который был определен USAID.

В прошлом году AGRI-Украина расширила круг своих партнеров - в их число вошли 26 украинских агрокомпаний, американская компания по производству семян Gowan Seed, а также международные финансовые институты - такие, как Европейский банк реконструкции и развития.

Кроме того, к инициативе присоединились Республика Корея и Японское агентство международного сотрудничества.

Напомним:

Два года назад Агентство США по международному развитию (USAID) создало Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) - программу, которая привлекает как государственные ресурсы, так и средства частного сектора к тому, чтобы укрепить производство и экспорт украинской аграрной продукции и укрепить общемировую продовольственную безопасность.

Экономическая правда