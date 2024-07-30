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Китайские электромобили заняли рекордную долю рынка в Европе

Вторник, 30 июля 2024, 15:47 - Артур Крыжный

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным аналитиков исследовательской компании Dataforce, лидирует по количеству новых регистраций китайская SAIC Motor Corp.

В целом китайские бренды зарегистрировали более 23 000 электромобилей по всему региону в течение месяца, что является самым высоким показателем за всю историю.

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Их последовательный скачок на 72% вдвое превысил общий прирост европейских регистраций электромобилей за июнь.

Удастся ли сохранить рост объемов, будет предметом пристального наблюдения в ближайшие месяцы, когда дополнительные тарифы ЕС вступят в силу.

Пошлины ЕС накладывают на SAIC дополнительный сбор в размере 38%, тогда как BYD заплатит дополнительные 17% к существующей 10% пошлине.

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Автопроизводители спешат развернуть производство электромобилей в Европе, чтобы избежать новых пошлин, тогда как напряженность в отношениях между Пекином и Брюсселем рискует перерасти в торговую войну.

Экономическая правда.

Китай ЕС авто
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