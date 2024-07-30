Обработка информации в Ирландии потребляет больше электричества, чем все население городов

Дата-центры, которые хранят и обрабатывают информацию, в Ирландии впервые начали потреблять больше электричества, чем население всех городов.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что по данным Центрального статистического управления, дата-центры использовали 21% электроэнергии Ирландии в прошлом году, а городское население - только 18%.

Эксперты боятся, что внезапный скачок спроса на электроэнергию, вызванный центрами обработки данных, может сорвать достижение климатических целей в Ирландии и по всей Европе.

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Компания Google, европейская штаб-квартира которой находится в Ирландии, ранее в этом месяце заявила, что ее центры обработки данных рискуют отсрочить реализацию ее экологических амбиций после того, как в прошлом году общий объем выбросов увеличился на 48% по сравнению с 2019 годом.

Рост спроса на обработку данных, обусловленный достижениями в области искусственного интеллекта, может привести к тому, что ирландские центры обработки данных будут потреблять около 31% электроэнергии страны в течение следующих трех лет.

Это превысит спрос на электроэнергию всего населения Ирландии (не только городского, но и сельского), который в совокупности составлял 28% в 2023 году. Это также усилит давление на технологические компании, заставив их больше инвестировать в разработку собственных возобновляемых источников энергии.

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В прошлом году Ирландия использовала ископаемое топливо для получения более 50% электроэнергии, из которых 45% была произведена газовыми электростанциями, а остальные - за счет сжигания угля, торфа или нефти. Ветроэнергетика составила 34,6% электроэнергии Ирландии, а солнечная - 1,2%.

Экономическая правда