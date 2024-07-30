Влияние ТЦК: на АЗС упали продажи сжиженного газа после его подорожания 

А-95

С 22 по 29 июля стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 62 коп./л, до 27,98 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы „А-95".

Согласно сообщению, на прошлой неделе премиум-сети - ОККО и WOG - снова увеличили стоимость топлива на 50 коп./л, до 28,99 грн/л и 28,98 грн/л соответственно. Стоимость газа в SOCAR увеличилась на 1 грн/л, до 28,99 грн/л.

"Приват" повысил цены за неделю на 1,13 грн/л, до 28,93 грн/л. К ценам в премиальных сетях также выросла стоимость газа у днепропетровского оператора Neftek (28,99 грн/л, + 1 грн/л).

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Тем временем сеть VST в Днепропетровской и Хмельницкой областях снизила цены на ресурс на 50 коп./л.

Цены в рознице продолжают увеличиваться вслед за оптовыми.

Так, за неделю оптовые цены на газ выросли на 970 грн/т (52 коп./л), до 45 340 грн/т (24,5 грн/л), но в месячной динамике прирост составил 6 830 грн/т (3,69 грн/л), что пока отразилось на стелах ростом на 1,38 грн/л.

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По словам операторов, в последнее время наблюдается существенное уменьшение проливов газа на АЗК. "Трудно сказать, что стало причиной снижения реализации... или цены, или ТЦК, но продажи упали на 15-20%", - рассказали в одной из сетей центрального региона страны.

Влияние ТЦК подтверждают и в другой сети региона. "Регионально видим падение по факту появления большого количества постов оповещения ТЦК и СП", - добавили в ней.

В крупной сети отметили, что тоже фиксируют снижение проливов, но не такое значительное: в среднем минус 3%. "Кроме цены, проседание может быть вызвано предварительно высокой базой сравнения. Когда цены росли, потребители заливали до полного, а потом определенный период затишья", - отметили в сети.

Операторы считают, что при сохранении динамики в опте стоимость сжиженного газа может вырасти до 30-32 грн/л.

"Остатки более дешевого ресурса заканчиваются, маржи почти нет, поэтому удерживать цены нечем", - отметили в одной из сетей.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Экономическая правда