Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями на почти 5 миллиардов 

Министерство обороны заключило два оборонных контракта с украинскими производителями на почти 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, подписание соглашений между "Агентством оборонных закупок" Министерства обороны и предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса состоялось во время рабочей поездки по регионам президента Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.

"Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Ведь мы покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Напомним:

Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов в Украине. 24 июля 2024 года компания Rheinmetall сообщила, что получила заказ от украинского правительства на строительство завода по производству боеприпасов. Впервые об этом проекте совместно с украинским госпредприятием было объявлено в феврале 2024 года.

Заказ охватывает полное техническое оснащение завода вплоть до ввода в эксплуатацию. Предполагается, что строительство начнется в ближайшее время и завершится через несколько лет.

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Экономическая правда