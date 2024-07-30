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Porsche отказалась от планов иметь 80% электромобилей к 2030 году

Вторник, 30 июля 2024, 14:00 - Алексей Артемчук
 
getty images

Немецкий автоконцерн Porsche объявил, что полный переход на электромобили займет больше времени, чем ожидалось.

Об этом сообщает Euro News.

Отмечается, что ранее компания планировала достичь 80% доли электромобилей в своем автопарке к 2030 году, но теперь признала, что эта цель является нереалистичной.

В руководстве Porsche отметили, что переход на электромобили продлится дольше, чем предполагалось пять лет назад. Хотя компания готова достичь 80% продаж электромобилей, это будет возможным только при условии соответствующего спроса со стороны потребителей.

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Сообщается, что похожие опасения высказывали и Mercedes-Benz, и Renault, отмечая, что их цели по продажам электромобилей на ближайшее десятилетие могут быть слишком амбициозными, поскольку многие клиенты все еще предпочитают бензиновые авто.

Экономическая правда

Porsche Германия электромобиль
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