Первый крупный авиаперевозчик отказался от климатических целей: причины

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Компания Air NZ, из Новой Зеландии, становится первым крупным перевозчиком, который отказался от климатической цели.

Об этом сообщает BBC.

Air New Zealand отказалась от цели сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, обвиняя в этом трудности с обеспечением более эффективных самолетов и экологического авиатоплива.

Отмечается, что этот шаг делает ее первым крупным перевозчиком, который отказался от такой климатической цели.

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Авиакомпания добавила, что работает над новой краткосрочной целью и остается преданной общеотраслевой цели - достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

По оценкам, на авиационную отрасль приходится около 2% мировых выбросов углекислого газа, которые авиакомпании пытаются уменьшить с помощью таких мер, как замена старых самолетов и использование топлива из возобновляемых источников.

В 2022 году Air New Zealand приняла цель к 2030 году сократить свои выбросы почти на 29%.

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Это гораздо амбициознее, чем цель сокращения на 5% за тот же период, установленная мировой авиационной отраслью.

Экологически чистое авиационное топливо (SAF) является ключевой частью стратегии сектора по сокращению выбросов, но авиакомпаниям трудно приобрести достаточное количество этого топлива.

Цена [SAF] дороже традиционного топлива, а мощностей для его масштабного производства недостаточно.

Задержки с поставками новых самолетов влияют на авиакомпании по всему миру, причем как Boeing, так и Airbus недопоставляли новые самолеты в течение последних нескольких лет, что в значительной степени связано с проблемами в широких цепочках поставок производителей.

Экономическая правда