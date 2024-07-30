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Российский дрон повредил подстанцию в Днепропетровской области

Вторник, 30 июля 2024, 12:27 - Артур Крыжный

Из-за атаки дрона было повреждено оборудование подстанции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Днепропетровской области повреждено оборудование на одной из подстанций из-за атаки дрона", - говорится в сообщении.

В то же время на Черниговщине обстрелы вызвали обесточивание 2 465 потребителей.

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В Запорожской области падение БПЛА привело к частичным отключениям подстанции и местной промышленности.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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