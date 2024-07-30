Российский дрон повредил подстанцию в Днепропетровской области
Вторник, 30 июля 2024, 12:27 -
Из-за атаки дрона было повреждено оборудование подстанции в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"В Днепропетровской области повреждено оборудование на одной из подстанций из-за атаки дрона", - говорится в сообщении.
В то же время на Черниговщине обстрелы вызвали обесточивание 2 465 потребителей.
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В Запорожской области падение БПЛА привело к частичным отключениям подстанции и местной промышленности.
Экономическая правда.
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