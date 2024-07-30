Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 30 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 5 копеек, евро - на 23 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,04 грн, евро - 44,40 грн (на 29 июля доллар - 41,09 грн, евро - 44,63 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,15 - 41,40 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 44,62 - 44,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,40 грн (курс на 29 июля - 41,00 - 41,45 грн);

Евро - 44,35 - 45,00 грн (курс на 29 июля - 44,50 - 45,10 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 40,70 - 41,30 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;

Райффайзен банк - 41,00 - 41,43 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,310 грн.

Экономическая правда.