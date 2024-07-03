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Новости 3 июля: транш от МВФ, когда существенно уменьшится количество часов без света

Среда, 3 июля 2024, 21:00 - Артур Крыжный

Про МВФ. Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.

О Rheinmetall. Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 миллиардов евро, что является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.

Об энергетике. 3 июля Украина ожидала рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

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В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

По подсчетам ЭП, сейчас украинские города строят не более 20% от заявленного президентом Украины Владимиром Зеленским 1 ГВт маневровых мощностей.

О транзите ЕС с Газпромом. Договор на поставку российского газа в ЕС через Украину завершается, что вызывает дискуссии в Европе относительно возможного продолжения поставок или поиска альтернативы.

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Где в Украине зимовать

Как власти и чиновники на местах выполняют наставление Зеленского о гигаваттах восстановленных мощностей и готовят свои города и критическую инфраструктуру к автономной работе зимой?

энергетика электроэнергия МВФ транзит ВПК
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