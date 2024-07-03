Новости 3 июля: транш от МВФ, когда существенно уменьшится количество часов без света
Про МВФ. Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.
О Rheinmetall. Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 миллиардов евро, что является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.
Об энергетике. 3 июля Украина ожидала рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран.
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
По подсчетам ЭП, сейчас украинские города строят не более 20% от заявленного президентом Украины Владимиром Зеленским 1 ГВт маневровых мощностей.
О транзите ЕС с Газпромом. Договор на поставку российского газа в ЕС через Украину завершается, что вызывает дискуссии в Европе относительно возможного продолжения поставок или поиска альтернативы.
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