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Минобороны не допустило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов для ВСУ

Среда, 3 июля 2024, 16:45 - Алексей Артемчук

В течение июня 2024 года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонны.

Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено к обеспечению личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонны.

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Среди основных причин недопуска выделяют: 

  • несоответствие требованиям нормативных документов - государственных стандартов Украины (ДСТУ) и технических условий (ТУ); 
  • отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов; нарушение маркировки или ее отсутствие; 
  • просроченные пищевые продукты и тому подобное.

В соответствии с законодательством Украины продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.

Напомним:

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Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Министерство обороны отложило введение рекомендованных меню для военных, запланированное на июнь 2024 года.

Минобороны продукты ВСУ
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