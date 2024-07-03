Минобороны не допустило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов для ВСУ

В течение июня 2024 года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонны.

Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено к обеспечению личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонны.

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Среди основных причин недопуска выделяют:

несоответствие требованиям нормативных документов - государственных стандартов Украины (ДСТУ) и технических условий (ТУ);

отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов; нарушение маркировки или ее отсутствие;

просроченные пищевые продукты и тому подобное.

В соответствии с законодательством Украины продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.

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