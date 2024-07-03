На ярмарках Киева из-за жары временно запрещена продажа некоторых продуктов: перечень

Из-за жары с 3 июля на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках Киева временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

В КГГА проинформировали, что на этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве будут продолжаться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

Согласно сообщению, в связи с ростом среднесуточной температуры воздуха с сегодняшнего дня на них временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания.

Реклама:

Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и тому подобное.

"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, что может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на председателей районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий - организаторов ярмарок", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Реклама: