На ярмарках Киева из-за жары временно запрещена продажа некоторых продуктов: перечень
Из-за жары с 3 июля на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках Киева временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
В КГГА проинформировали, что на этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве будут продолжаться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.
Согласно сообщению, в связи с ростом среднесуточной температуры воздуха с сегодняшнего дня на них временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания.
Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке, молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и тому подобное.
"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, что может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на председателей районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий - организаторов ярмарок", - говорится в сообщении.
Экономическая правда