В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет

КГГА

Энергетики "Киевтеплоэнерго" будут тестировать теплосеть, по которой поставляется отопление в микрорайоны Русановка и Березняки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Во время планового тестирования могут возникать повреждения и связанные с этим утечки воды. "Киевтеплоэнерго" призывает доверять только официальной информации о выполнении работ на участке", - говорится в сообщении.

Эти магистральные трубопроводы были проложены в 1962 году, поэтому требуют тщательной проверки до начала отопительного сезона.

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"Прошлым летом именно благодаря гидравлическим испытаниям на теплосетях под мостом Патона удалось устранить сразу несколько повреждений", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда.