Все разделы
Укр / Рус

В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет

Среда, 3 июля 2024, 16:57 - Артур Крыжный
 
КГГА

Энергетики "Киевтеплоэнерго" будут тестировать теплосеть, по которой поставляется отопление в микрорайоны Русановка и Березняки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Во время планового тестирования могут возникать повреждения и связанные с этим утечки воды. "Киевтеплоэнерго" призывает доверять только официальной информации о выполнении работ на участке", - говорится в сообщении.

Эти магистральные трубопроводы были проложены в 1962 году, поэтому требуют тщательной проверки до начала отопительного сезона.

Реклама:

"Прошлым летом именно благодаря гидравлическим испытаниям на теплосетях под мостом Патона удалось устранить сразу несколько повреждений", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда.

Киев тепло теплокоммунэнерго
Реклама:
Материалы по теме
На ярмарках Киева из-за жары временно запрещена продажа некоторых продуктов: перечень 3 июля 2024, 16:35
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд Интерсити Киев-Одесса 2 июля 2024, 18:38
В школе на Киевщине построили укрытие за 3 миллиона, которое не соответствовало нормам 2 июля 2024, 16:00
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте