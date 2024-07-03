В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет
Среда, 3 июля 2024, 16:57 -
Энергетики "Киевтеплоэнерго" будут тестировать теплосеть, по которой поставляется отопление в микрорайоны Русановка и Березняки.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Во время планового тестирования могут возникать повреждения и связанные с этим утечки воды. "Киевтеплоэнерго" призывает доверять только официальной информации о выполнении работ на участке", - говорится в сообщении.
Эти магистральные трубопроводы были проложены в 1962 году, поэтому требуют тщательной проверки до начала отопительного сезона.
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"Прошлым летом именно благодаря гидравлическим испытаниям на теплосетях под мостом Патона удалось устранить сразу несколько повреждений", - добавили в пресс-службе.
Экономическая правда.
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