США ввело санкции против 4 компаний из-за связей с китайской армией

В общем США ввели санкции против 6 компаний, 4 из которых за тренировки китайской армии, а 1 за помощь РФ в обходе санкций.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Соединенные Штаты добавили 6 компаний в свой список торговых ограничений, в том числе четыре за их связь с подготовкой военных сил Китая.

Отмечается, что две компании находятся в Китае, одна - в Южной Африке, две - в Объединенных Арабских Эмиратах и одна - в Великобритании.

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Global Training Solutions Limited и Smartech Future Limited из Китая, а также Grace Air (Pty) Ltd и Livingston Aerospace Limited из Великобритании были добавлены в список из-за их связей с испытательной летной академией Южной Африки и подготовки китайских вооруженных сил с использованием западных и натовских источников.

Как известно, Академия летных испытаний Южной Африки была внесена в список в прошлом году за подготовку китайских военных пилотов с использованием источников Запада и Организации Североатлантического договора.

Сообщается, что компании из ОАЭ Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading были добавлены за уклонение от уплаты налогов, а Mega Fast Cargo - за доставку товаров американского происхождения в Россию.

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Компании, включенные в перечень, который контролируется Министерством торговли США, нуждаются в лицензии на поставку американских товаров и технологий, в которой им, скорее всего, может быть отказано.

"Предотвращение использования американских ноу-хау для подготовки военных пилотов КНР, а также предотвращение использования американских технологий для помощи России укрепляет национальную безопасность США", - заявил в своем заявлении министр торговли США Мэтью Аксельрод.

Напомним:

Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем - китайские банки, которые продолжают работать с Россией, - покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США.

Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.