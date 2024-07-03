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$38 миллионов: АРМА впервые покупает военные облигации за арестованную валюту

Среда, 3 июля 2024, 13:05 - Виктор Волокита

Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США. 

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума. 

Она отметила, что речь идет о 31 миллионе долларов США и 6,5 миллионов евро арестованных средств, которые размещаются на счетах АРМА.

"В дальнейшем, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных облигаций, будет направлен в государственный бюджет Украины. Эта сумма может достигать 1,6 миллиона долларов, что эквивалентно почти 64 миллионам гривен", - рассказала Елена Дума

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Напомним: 

14 мая президент Украины подписал Закон, который расширил полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных средств в иностранной валюте.

Экономическая правда

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