$38 миллионов: АРМА впервые покупает военные облигации за арестованную валюту

Кабинет министров согласовал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) приобрести военных облигаций на рекордную сумму - почти 38 миллионов долларов США.

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Она отметила, что речь идет о 31 миллионе долларов США и 6,5 миллионов евро арестованных средств, которые размещаются на счетах АРМА.

"В дальнейшем, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных облигаций, будет направлен в государственный бюджет Украины. Эта сумма может достигать 1,6 миллиона долларов, что эквивалентно почти 64 миллионам гривен", - рассказала Елена Дума

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Напомним:

14 мая президент Украины подписал Закон, который расширил полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных средств в иностранной валюте.

Экономическая правда

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