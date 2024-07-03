Омбудсмен объяснил, что регулирует закон о страховом стаже украинцев за рубежом 

Закон об учете в страховой стаж украинцев периода работы за пределами государства учел рекомендации Омбудсмена Украины.

Об этом написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"В законе учтена моя рекомендация, изложенная в Ежегодном докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году", - сообщил Лубинец.

Он проинформировал, что закон регулирует, в частности, вопрос:

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исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

порядка выплаты пенсий лицам, временно проживающим за пределами Украины, а также тех, которые проживают на ВОТ Украины или во время временной оккупации территории выехали на подконтрольную территорию Украины.

Напомним:

Закон об учете в страховой стаж украинцев периода работы за пределами государства был принят Верховной Радой 25 апреля 2024 года, подписан президентом Украины 20 июня и вступил в силу с 23 июня.

Экономическая правда

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