Курс валют на 3 июля: доллар и евро незначительно подорожали
Среда, 3 июля 2024, 11:12 -
По состоянию на 3 июля Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро - на 1 копейку.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,74 грн, евро - 43,69 грн (на 2 июля доллар - 40,64 грн, евро - 43,68 грн).
На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,95 - 41,08 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,05 - 44,2 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,55 - 41 грн (курс на 2 июля - 40,40- 40,9 грн);
- Евро - 43,55 - 44,15 грн (курс на 2 июля - 43,50 - 44,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,5 - 41,1 грн;
- Укрсиббанк - 40,45 - 41,05 грн;
- ПУМБ - 40,60 - 41,1 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,98 грн за доллар, monobank - 40,97 грн.
Экономическая правда.
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