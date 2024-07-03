Курс валют на 3 июля: доллар и евро незначительно подорожали

По состоянию на 3 июля Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро - на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,74 грн, евро - 43,69 грн (на 2 июля доллар - 40,64 грн, евро - 43,68 грн).

На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,95 - 41,08 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,05 - 44,2 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,55 - 41 грн (курс на 2 июля - 40,40- 40,9 грн);

Евро - 43,55 - 44,15 грн (курс на 2 июля - 43,50 - 44,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,5 - 41,1 грн;

Укрсиббанк - 40,45 - 41,05 грн;

ПУМБ - 40,60 - 41,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,98 грн за доллар, monobank - 40,97 грн.

Экономическая правда.