Украина получила $2,2 миллиарда от МВФ: что профинансирует правительство
Среда, 3 июля 2024, 10:43 -
Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов.
"Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - сообщил Шмыгаль.
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Он также добавил, что перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
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