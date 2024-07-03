Украина получила $2,2 миллиарда от МВФ: что профинансирует правительство

Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов.

"Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - сообщил Шмыгаль.

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Он также добавил, что перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

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