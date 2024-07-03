"Укрнафта" планирует вложить $1 миллиард в газовую генерацию

Крупнейшая нефтяная компания страны "Укрнафта" имеет амбициозный план - построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд.

Об этом сказал гендиректор компании Сергей Корецкий в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, на первом этапе компания планирует построить газопоршневые установки мощностью не менее 100 МВт.

"Используем собственные средства, а также имеем открытые кредитные линии в Укргазбанке, Sense Bank и Ощадбанке. Имеем с ними очень профессиональный и конструктивный диалог", - рассказал Корецкий.

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Он также добавил, что есть индикативные планы по газотурбинному оборудованию.

"Планируем построить примерно 1000 МВт таких установок в течение ближайших трех лет. Ориентировочная стоимость - $1 млрд. Параллельно работаем над проектами ветровых и солнечных электростанций", - отметил Корецкий.

Он сообщил, что это сложный проект, полная реализация которого займет примерно до трех лет.

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"Окупаемость когенерационных установок - до четырех лет, исключительно производства электричества - чуть больше пяти лет. Проектный период эксплуатации - 20 лет.

"Укрнафта" станет мультиэнергетической компанией. Это неотвратимо. Сейчас мы задаем этот вектор", - добавил Корецкий.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она была национализирована у Игоря Коломойского.

По результатам 2023 года компания получила рекордную чистую прибыль - 24 млрд грн, перечислив в государственный бюджет 27,2 млрд грн налогов и сборов. По итогам того же года предприятие уплатило более 8 млрд грн дивидендов

Экономическая правда