"Укрнафта" планирует вложить $1 миллиард в газовую генерацию
Крупнейшая нефтяная компания страны "Укрнафта" имеет амбициозный план - построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд.
Об этом сказал гендиректор компании Сергей Корецкий в интервью Forbes Ukraine.
По его словам, на первом этапе компания планирует построить газопоршневые установки мощностью не менее 100 МВт.
"Используем собственные средства, а также имеем открытые кредитные линии в Укргазбанке, Sense Bank и Ощадбанке. Имеем с ними очень профессиональный и конструктивный диалог", - рассказал Корецкий.
Он также добавил, что есть индикативные планы по газотурбинному оборудованию.
"Планируем построить примерно 1000 МВт таких установок в течение ближайших трех лет. Ориентировочная стоимость - $1 млрд. Параллельно работаем над проектами ветровых и солнечных электростанций", - отметил Корецкий.
Он сообщил, что это сложный проект, полная реализация которого займет примерно до трех лет.
"Окупаемость когенерационных установок - до четырех лет, исключительно производства электричества - чуть больше пяти лет. Проектный период эксплуатации - 20 лет.
"Укрнафта" станет мультиэнергетической компанией. Это неотвратимо. Сейчас мы задаем этот вектор", - добавил Корецкий.
Напомним:
ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она была национализирована у Игоря Коломойского.
По результатам 2023 года компания получила рекордную чистую прибыль - 24 млрд грн, перечислив в государственный бюджет 27,2 млрд грн налогов и сборов. По итогам того же года предприятие уплатило более 8 млрд грн дивидендов
Экономическая правда