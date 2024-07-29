Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие перевыполнены на 19% - Счетная палата

Доходы общего фонда госбюджета Украины за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%, а расходов проведено на 11% меньше запланированного.

Об этом сообщает председатель Счетной палаты Ольга Песчанская.

Она отметила, что ведомство сейчас готовит выводы о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете на 2024 год в первом полугодии. Окончательный документ будет принят в конце августа.

"Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. В целом - 913,4 млрд грн. Расходы общего фонда госбюджета в первом полугодии 2024 года осуществлены на 11% меньше плана - 1 трлн 544,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Из этих расходов крупнейшими были:

Министерству обороны - 669,8 млрд грн, Министерству социальной политики - 221,4 млрд грн, Министерству внутренних дел - 180,2 млрд грн.

Что касается государственного долга, то в январе - июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн грн.

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Расходы на погашение и обслуживание госдолга составили 392 млрд грн, или 22% всех расходов общего фонда (это с учетом действующей до августа отсрочки выплат по еврооблигациям).

Экономическая правда.