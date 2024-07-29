Nissan сокращает производство на главном японском заводе - Reuters

Nissan планирует уменьшить производство на своем крупнейшем заводе в Японии на треть в этом месяце из-за слабого спроса на автомобили компании в США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Японский автопроизводитель сообщил о почти полной потере прибыли с апреля по июнь и снизил прогноз на весь год после того, как был вынужден предлагать большие скидки в США. Это подчеркивает углубление рисков, с которыми он сталкивается на своем крупнейшем рынке.

В отличие от конкурентов Toyota и Honda, Nissan не предлагает гибридные модели в США и, следовательно, не воспользовался недавним ростом спроса со стороны американских потребителей на гибриды, поскольку энтузиазм в отношении электромобилей снизился.

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Завод Nissan в Кюсю на юго-западе Японии планирует выпустить в этом месяце чуть менее 25 000 автомобилей, включая около 10 000 кроссоверов Rogue для экспорта. Это вдвое меньше, чем планировалось ранее.

Экономическая правда.