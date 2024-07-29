В этом году предприниматели получили льготных кредитов на 52,3 млрд: на какие цели берут больше всего

С начала 2024 года по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 13 839 кредитов на 52,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 10 471 кредит на 27 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю в рамках этой программы предприниматели получили от уполномоченных банков 445 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 336 кредитов - от банков государственного сектора экономики на 0,8 млрд гривен.

В министерстве также рассказали, что за время действия военного положения в Украине выдано 57 981 кредит на 229,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 43 505 кредитов на 117,4 млрд грн), из которых по состоянию на 29 июля текущего года:

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- 22,21 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 62,7 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

- 39,31 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

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- 18,35 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 57,58 млрд грн - на антивоенные цели;

- 15,93 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Напомним:

Всего с момента старта программы подписано 92 803 кредитных договора на 319,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 63 981 договор на 144 млрд гривен.

Экономическая правда