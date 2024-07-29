Мошенники украли криптовалюту с помощью поддельного обращения Илона Маска

Мошенники похитили десятки тысяч долларов, опубликовав фейковый видеоролик на YouTube, выдав его за официальное выступление миллиардера Илона Маска, где он обещает бесплатную раздачу различной криптовалюты.

Об этом сообщает Bitcoin.com.

Аферистам уже удалось собрать с доверчивых пользователей 0,322 BTC, 2,026 ETH и 374,63 DOGE на общую сумму 28 586 долл.

В фейковом ролике от пользователей требуется отправить на указанный адрес любую сумму в BTC, ETH, DOGE или стейблкоинов USDT. Взамен мошенники обещают направить удвоенную сумму. Неважно, сколько отправляет человек: 0,1 BTC или 10 BTC, ведь ему вернется вдвое больше, уверял искусственно сгенерированный Илон Маск.

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Эту фальшивую трансляцию посмотрело уже более 70 000, и просмотры тоже могут оказаться поддельными, предостерег Данворт.

У зрителей создавалось впечатление, что они смотрят онлайн-трансляцию конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. На самом деле видеоролик является зацикленным дипфейком Илона Маска, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Экономическая правда

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