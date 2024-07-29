Минэнерго: в Донецкой области обстреляли шахту, в Днепропетровской - энергопредприятие
Понедельник, 29 июля 2024, 10:45 -
В Донецкой области на одной из шахт из-за обстрела было повреждено оборудование, в результате чего остановилась работа вентиляционной системы.
Об этом сообщает Минэнерго.
Как говорится в сообщении, на момент инцидента в шахте находилось 65 работников. Вентиляционное оборудование было оперативно запущено в работу.
"В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела территории одного из энергопредприятий повреждены админздания и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет", - рассказали в министерстве.
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Напомним:
29 июля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00. В других областях - с 16:00.
Экономическая правда
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