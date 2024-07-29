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Минэнерго: в Донецкой области обстреляли шахту, в Днепропетровской - энергопредприятие

Понедельник, 29 июля 2024, 10:45 - Виктор Волокита

В Донецкой области на одной из шахт из-за обстрела было повреждено оборудование, в результате чего остановилась работа вентиляционной системы. 

Об этом сообщает Минэнерго. 

Как говорится в сообщении, на момент инцидента в шахте находилось 65 работников. Вентиляционное оборудование было оперативно запущено в работу. 

"В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела территории одного из энергопредприятий повреждены админздания и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет", - рассказали в министерстве. 

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Напомним:

29 июля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00. В других областях - с 16:00. 

Экономическая правда

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Экономическая правда
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