Конотопский и Гороховский из "Рады 7-ми" объяснили, почему против предложений правительства повысить налоги

Законопроект №11416 о повышении налогов, которым правительство планирует пополнить бюджет на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн в следующем году, неприемлем и с учетом культуры уклонения от уплаты налогов в стране приведет лишь к тенизации экономики.

Так считает член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины ("Совет 7-ми"), основатель Ajax Systems Александр Конотопский, передает "Интерфакс-Украина".

"Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане не бизнес к этому не готовы... Налоги в Украине надо снижать. И учить всех их платить. Тогда ревеня (доходы - ИФ-У) государства будет расти", - написал он в фейсбуке в воскресенье.

Из семи членов совета против повышения налогов до сих пор выступил также соучредитель monobank Олег Гороховский.

Реклама:

"Сейчас слушай...Тот, кто придет к тебе с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице в воскресенье, отсылая к цитате из „Крестного отца".

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

По его мнению, многое можно сделать, что лучше администрировать уже имеющиеся налоги. "А так выглядит это как налоги с тех, кто еще дышит", - считает сооснователь monobank.

Реклама:

По мнению Конотопского, для компаний, которые платят "белые" зарплаты, поднятие военного сбора в разы (с 1,5% до 5%) - это существенное увеличение налоговой нагрузки, для ИТ сервисного бизнеса оно снизит чистую прибыль на "десятки процентов", а малый и средний бизнес уйдет в тень.

Член "Совета 7-ми" прогнозирует, что результатом повышения военного сбора при приобретении авто до 15% или недвижимости до 5% станет снижение цены в сделках и уход их сторон в тень.

Основатель Ajax Systems также назвал "украинским чудом" и фискальным ноу-хау предложение о введении военного сбора в 1% от доходов компаний, что фактически является налогом с оборота, вместе с существованием налога на прибыль.

"В цепочке с большой добавленной стоимостью растет себестоимость на несколько процентов. Это существенно снизит инвестиционные возможности компаний. Для тех, кто работает с малой маржой, - то в два раза может сократиться нет профит (чистая прибыль)", - пояснил он свою позицию.

Он также раскритиковал предложения о повышении налогов для физлиц-предпринимателей, поскольку это может убить будущее украинских стартапов.

"Я уже не говорю, что (в режиме) "Дія Сити" 25 лет налоги зафиксированы в конституции. И по сути предложенный закон это нарушает, и в Украине будет два конфликтующих закона о налогах", - добавил Конотопский.

По его словам, предложенное повышение налогов также безлимитное во времени и сделано без каких-либо консультаций с бизнесом, хотя необходимость в дополнительных доходах была очевидна правительству.

По его мнению, необходимо разгонять экономику, улучшать администрирование, закрывать оставшиеся очевидные дыры, например, акциз и контрабанду.

"Искать возможности для дополнительных ревеню стримов (потоков доходов): приватизация, дерегуляция, каннабис, веб3 экономики, экспорт оружия, привлечение весомых налоговых резидентов и т д. Понимаю что это сложно. И гораздо легче закручивать гайки. Но если бы начали это делать два года назад - то сегодня проблем не было бы. То самое время делать сейчас", - считает член „Совета 7-ми".

Конотопский добавил, что следует также пересматривать государственные расходы, он привел в пример строящиеся развязки и ремонтируемые парки в Киеве.

Напомним:

Председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в подкасте ЭП "Хроники экономики" на днях спрогнозировала, что внесенный правительством 17 июля законопроект № 11416 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" должен быть принят и заработать до середины сентября этого года.

В частности, его первое чтение депутат ожидает после 20 августа. По ее мнению, во время его слушаний в парламенте он будет изменен, в частности, может быть рассмотрено предложение о повышении налога на добавленную стоимость.

До конца года бюджету не хватает полтриллиона гривен для финансирования сектора обороны. Как следствие, правительство Минфин разработало проект изменений в бюджет на соответствующую сумму.

Наполнять бюджет планируют из четырех основных источников: 125 млрд грн с повышения и введения новых налогов, 126 млрд грн от сбережения на обслуживании и погашении государственного долга, 160 млрд грн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 89 млрд грн - перевыполнение существующих налогов и сборов.

Экономическая правда