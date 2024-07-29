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Нацбанк снова повысил курс гривны 

Понедельник, 29 июля 2024, 00:00 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 29 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,098 грн/$. 

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

Нацбанк на 29 июля установил официальный курс евро на уровне 44,63 грн (на 26 июля курс был установлен на уровне 44,68 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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