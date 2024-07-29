Нацбанк снова повысил курс гривны
Понедельник, 29 июля 2024, 00:00 -
Национальный банк Украины установил на 29 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,098 грн/$.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.
Нацбанк на 29 июля установил официальный курс евро на уровне 44,63 грн (на 26 июля курс был установлен на уровне 44,68 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Экономическая правда
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