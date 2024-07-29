Правительство запустило платформу, на которой бизнес сможет пожаловаться на государство. Как это будет работать

Министерство экономики объявило о запуске платформы "Пульс", которая позволит предпринимателям пожаловаться на государственный орган и даже на конкретного работника органа власти, который препятствует работе бизнеса.

Сейчас "Пульс" находится на этапе бета-тестирования. На этом этапе бизнес может оценить работу 22 государственных органов, но со временем их количество будет расти, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и эффективнее и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. Например, обратились в налоговую, ЦНАП или другие органы и не удовлетворены качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на "Пульсе". Заявку возьмут в работу, чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ по своему запросу в онлайн-кабинете", - заявила она.

На платформе бизнес сможет не только жаловаться на работу государственных органов, но и давать положительные отзывы. Это поможет государству выявить положительный опыт и, при необходимости, масштабировать его на общегосударственном уровне.

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Из чего состоит система?

"Пульс" будет состоять из трех элементов: дашборда, информационного окна и личного кабинета бизнеса.

Дашборд - это сводные данные о качестве работы тех или иных госорганов и количество жалоб от бизнеса. Эти данные публичные и будут динамично обновляться. Поэтому предприниматели смогут ознакомиться с качеством работы госоргана и узнать о потенциальных проблемах еще до того, как обратятся в этот орган.

Информационное окно - это инструмент, с помощью которого бизнес сможет давать отзыв о работе государственных органов или сообщить о проблеме, которая могла возникнуть.

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Личный кабинет позволит предпринимателям отслеживать, на каком этапе находится рассмотрение их жалоб. В кабинете бизнес сможет получить ответ на свою жалобу от представителей власти, а также оценить весь процесс обработки обращения.

Как пожаловаться на государственный орган?

Для того, чтобы написать отзыв на работу государственного органа, необходимо авторизоваться в системе "Пульс" с помощью электронной подписи, через банк ID или Дія.Підпис.

После этого предпринимателю предложат заполнить две формы: короткую и длинную.

Короткая форма позволит оценить базовые критерии. Например, условия открытия или закрытия бизнеса, отсутствие незаконных проверок, а также еще восемь показателей. С помощью этой формы предприниматель может оценить государственный орган, с которым он имел дело. Эти данные будут использованы для дальнейшего обобщения проблематики и приоритизации решения самых весомых вопросов.

Длинная форма предусматривает возможность более подробно поделиться опытом и указать, какой орган власти и лицо (или лица) препятствовали предпринимательской деятельности. Эту форму будут обрабатывать иначе. Ее направят или в правительственный контактный центр, где обрабатываются обращения граждан, а в сложных случаях - в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенции.

Ответ на жалобу поступит в личный кабинет предпринимателя на платформе "Пульс".

"В планах интегрировать "Пульс" к большинству государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку большинства государственных сервисов", - добавляет Свириденко.

Что об этом думает бизнес?

Создать инструмент для предоставления цифровой обратной связи по качеству предоставления государственных услуг предложил президенту Владимиру Зеленскому Совет по вопросам поддержки предпринимательства.

"Это и другие предложения, которые мы презентовали, сформировались в поиске возможностей не доводить предпринимателей до точки кипения. Главная наша цель - остановить давление на бизнес", - отметил ЭП член Совета, основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.

Он считает, что в перспективе данная платформа может стать приятным примером клиентского сервиса для бизнеса от государства. В перспективе "Пульс" должен стать аналогом Customer Satisfaction Score - это метрика, с помощью бизнес определяет, на сколько клиенты довольны качеством продуктов или услуг.

Бородатюк не ожидает, что после запуска "Пульса" система государственного управления мгновенно начнет работать по-новому.

"Никто не ожидает, что первые оценки от бизнеса будут сразу высокими. Но важнее, как она будет меняться со временем. Это системный проект с большими планами на развитие, поэтому вижу в нем хорошее начало для дальнейших изменений", - добавил он.