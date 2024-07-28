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Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию

Воскресенье, 28 июля 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

С 1 августа Малайзия потребует от социальных медиа-сервисов подавать заявки на получение лицензии, если они имеют более 8 миллионов пользователей в стране. В правительстве объясняют новые правила борьбой с киберпреступностью.

Об этом сообщает Reuters.

Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа заявила в субботу, что лицензия соответствует решению Кабинета министров о том, что социальные сети и службы интернет-сообщений должны соответствовать малазийским законам, направленным на борьбу с мошенничеством, кибер-буллингом и сексуальными преступлениями.

Если социальные медиа-сервисы не подадут заявку на получение лицензии до 1 января 2025 года, против них будут приняты юридические меры, заявили в комиссии.

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Малайзия сообщила о резком увеличении вредоносного контента в социальных сетях в начале этого года и призвала социальные сети, в том числе Facebook и TikTok, усилить мониторинг на своих платформах.

Экономическая правда

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