Через "Дію" забронировали уже 76 тысяч работников стратегических предприятий
За более чем неделю через электронный портал "Дія" бронирование от мобилизации получили уже более 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих Силы обороны.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Бронирование в "Дії" заработало в среду 17 июля. За более чем неделю работы услуги, воспользоваться ею успели более 76 тысяч граждан.
Как работает бронирование через "Дію":
- Соответствующие министерства и ОВА вносят в Единый перечень предприятия, которые имеют право на бронирование работников.
- Руководители предприятий подают через "Дію" списки военнообязанных, которых нужно забронировать.
- Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберіг".
- Дія в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения.
- В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.
Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не более часа.
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Экономическая правда