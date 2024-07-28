Через "Дію" забронировали уже 76 тысяч работников стратегических предприятий

За более чем неделю через электронный портал "Дія" бронирование от мобилизации получили уже более 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих Силы обороны.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Бронирование в "Дії" заработало в среду 17 июля. За более чем неделю работы услуги, воспользоваться ею успели более 76 тысяч граждан.

Как работает бронирование через "Дію":

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Соответствующие министерства и ОВА вносят в Единый перечень предприятия, которые имеют право на бронирование работников. Руководители предприятий подают через "Дію" списки военнообязанных, которых нужно забронировать. Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберіг". Дія в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не более часа.

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Экономическая правда