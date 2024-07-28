За неделю Нацбанк продал почти 800 миллионов долларов на межбанке
За неделю с 22 по 26 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 785,14 млн долл, при этом, купил 510 тыс долл.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 22 по 26 июля Нацбанк продал 785,14 млн долл, что на 165,06 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 510 тыс долл, что на 240 тыс больше, чем на прошлой неделе.
Всего с начала года Нацбанк продал 17,2 млрд долл, тогда как купил 118,4 млн долл.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.
Напомним:
За неделю с 15 по 19 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 950,2 млн долл, при этом, купил 270 тыс долл.
Экономическая правда