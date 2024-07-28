Суд оштрафовал фирму, которая не поставила Киевской ОГА форму для военных на 27 миллионов

Хозяйственный суд города Киева взыскал 1,3 млн грн штрафа и 968 тыс грн пени с ООО "Компания „Долина грез", которое не смогло своевременно и в полном объеме поставить Киевской ОГА форму для военных.

Об этом в решении суда от 17 июля.

1 ноября 2022 года департамент гражданской защиты и оборонной работы Киевской облгосадминистрации заказал "Долине грез" форменную одежду для военных на 38 млн грн.

Согласно "Прозорро", речь идет о зимних костюмах (комплект из ветровлагозащитных штанов и двух курток), зимних ботинках с высокими берцами, перчатках и термобелье. Подряд "Долина грез" получила без конкуренции.

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Согласно договору, срок поставки товара - в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения, но не позднее 10 декабря 2022 года.

Как выяснил суд, фирма поставила лишь часть товара на общую сумму 11,4 млн грн. То есть другую часть на 26,6 млн грн заказчик не получил.

26 декабря 2022 года департамент ОГА направил "Долине мечты" претензию, в которой сообщил о расторжении договора и требовал в течение 5 дней оплатить штрафные санкции.

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Фирма ответила, что не смогла выполнить в полном объеме обязательства по полной и своевременной поставки товара из-за действия форс-мажорных обстоятельств.

В дальнейшем прокуратура и чиновники пошли в суд с требованием взыскать с компании 1,38 млн грн пени и 1,86 млн грн штрафа.

Суд установил, что "Долина грез", отвечая на претензию об уплате штрафных санкций и расторжении договора, указала о действии форс-мажорных обстоятельств только со ссылкой на письмо Торгово-промышленной палаты Украины от 28.02.2022. И не подтвердила невозможность выполнять свои обязательства по договору в предусмотренные им сроки именно вследствие действия военного положения.

Кроме того, договор заключен 01.11.2022, то есть во время действия военного положения, а письмо ТПП Украины было опубликовано за 8 месяцев до этого. Поэтому ссылки на него являются необоснованными и безосновательными.

В то же время суд обратил внимание на цену договора, поведение ООО "Долина мечты", его имущественное положение. А также учел, что размер штрафных санкций почти в 4 раза превышает размер чистой прибыли фирмы от реализации товаров за 2022 и 2023 годы.

И, учитывая принцип справедливости, баланса интересов сторон, суд пришел к выводу об уменьшении размера пени и штрафа на 30%, соответственно, назначил взыскать с компании 1,3 млн грн штрафа и 968 тыс грн пени.

Учредителем ООО "Компания „Долина грез" является Игорь Грилюк. В открытых источниках указано, что в Киеве действует интернет-магазин "Долина грез", который торгует офисными принадлежностями и канцелярией. Компания и интернет-магазин имеют одинаковые телефоны.

Экономическая правда