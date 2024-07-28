Трамп обещает сделать США мировым лидером в криптовалюте

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который ранее критиковал криптовалюту, заявил, что он сделает страну мировым лидером в криптовалюте и введет более лояльное регулирование для этого сектора.

Об этом он заявил во время конференции Bitcoin 2024, передает Reuters.

Трамп раскритиковал попытки демократов регулировать этот сектор.

"Если мы не примем технологию криптовалют и биткоинов, это сделает Китай, другие страны. Они будут доминировать, а мы не можем позволить Китаю доминировать. Они и так достигли слишком большого прогресса", - сказал Трамп.

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Трамп, в частности, предлагает создать президентский консультативный совет по вопросам криптовалют и национальный "запас" биткоинов, используя криптовалюту, которой сейчас владеет правительство США, и которая была значительной изъята в результате действий правоохранительных органов.

"Никогда не продавайте свой биткойн. Если меня изберут, политика моей администрации, США, будет заключаться в том, чтобы сохранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", - сказал Трамп.

Ранее в 2021 году Дональд Трамп называл криптовалюту "аферой".

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Экономическая правда