В G-20 прогнозируют "мягкую посадку" мировой экономики, однако риски войны могут этому помешать
Суббота, 27 июля 2024, 16:50 -
Финансовые лидеры G20 заявили в пятницу, что мировая экономика, вероятно, движется к "мягкой посадке", но предупредили, что войны и эскалация конфликтов могут поставить под угрозу эту перспективу.
Об этом говорится в совместном коммюнике после двухдневной встречи в Бразилии, передает Reuters.
"Нас вдохновляет растущая вероятность мягкой посадки мировой экономики, хотя многочисленные вызовы остаются. Риски включают войны и эскалацию конфликтов", - говорится в совместном коммюнике.
Министры финансов и руководители центральных банков "Группы 20" обязались противостоять протекционизму в торговле и подчеркнули необходимость уменьшения экономического неравенства.
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Экономическая правда
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