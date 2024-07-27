Профсоюзы США заключили предварительное соглашение об улучшении условий труда с Apple

Коалиция организованных работников розничной торговли Международной ассоциации машиностроителей и аэрокосмических работников достигла предварительного соглашения с Apple об улучшении баланса рабочего времени, повышении заработной платы и гарантии занятости.

Об этом говорится на сайте Международной ассоциации машиностроителей и аэрокосмических работников.

Основные пункты предыдущего трехлетнего соглашения включают:

Баланс между работой и личной жизнью: Улучшение графика работы с защитой как для нынешних членов профсоюза, так и для тех, кто работает неполный рабочий день;

Повышение заработной платы: Среднее повышение на 10% в течение срока действия контракта и увеличение стартовой заработной платы для 80% классификаций должностей;

Гарантии занятости: Ограничение на количество работников по контракту и положение о выходном пособии;

Справедливый и четкий дисциплинарный процесс с защитой и подотчетностью.

Соглашение сохраняет все текущие льготы и включает договоренность о переговорах относительно любых будущих дополнений.

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Работники розничного магазина Apple в Таусоне, штат Мэриленд, проголосуют за предварительное соглашение 6 августа.

Работники магазина Apple в Таусоне проголосовали за разрешение на забастовку в мае.

В июне 2022 года работники Apple в Мэриленде проголосовали за вступление в профсоюз Международной ассоциации машиностроителей и аэрокосмических работников, став первыми работниками розничной торговли технологического гиганта, которые объединились в профсоюз в США.

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Экономическая правда