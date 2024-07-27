Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие отмену НДС и пошлины на ввоз энергооборудования.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

На карточках законопроектов №11258 и №11259, принятых украинским парламентом 16 июля, указано, что они возвращены с подписью главы Украинского государства 26 июля.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале уточнил, что в подписанных законах есть поправки относительно освобождения от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики: электрогенераторного оборудования; оборудования для ветро- и солнечной генерации; аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

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"Также есть оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и моя правка об освобождении тактических наушников для военных", - добавил он.

Напомним:

Принятые Верховной Радой законопроекты 11258 и 11259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

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16 июля Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлины и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.