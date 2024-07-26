Суд отменил арест с имущества украинской "дочки" "Белоруснефти"

1 мая 2024 года Подольский районный суд Киева принял решение отменить арест, наложенный на имущество компании "Сервис Ойл".

Об этом стало известно из апелляции прокурора Подольской окружной прокуратуры города Киева, которую суд отклонил и которая есть в распоряжении ЭП.

Так, имущество "Сервис Ойл", дочки "Белоруснефти", которая на 100% принадлежит правительству Беларуси, арестовали еще 8 июня 2022 года.

Арест был снят с различного оборудования, включая сейсмические вибраторы, группу сейсмоприемников, аккумуляторы, генераторную установку и другие технические устройства.

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Прокурор Подольской окружной прокуратуры города Киева не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, требуя отменить постановление следственного судьи и восстановить арест на имущество "Сервис Ойл".

31 мая 2024 года материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд, и судья рассмотрел апелляционную жалобу прокурора. После изучения материалов дела и апелляционной жалобы, судья пришел к выводу, что открытие апелляционного производства невозможно.

Это решение было обосновано тем, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины постановления следственного судьи об отмене ареста имущества не подлежат обжалованию в апелляционном порядке.

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Таким образом, постановление следственного судьи Подольского районного суда осталось в силе. Прокурор имеет право обжаловать это решение в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Справка. Украинская компания "Сервис Ойл" полностью принадлежит "Белоруснефти", которая на 100% принадлежит правительству Беларуси.

Напомним:

В 2022 году Прокуратура передала активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Экономическая правда.