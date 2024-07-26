Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
Пятница, 26 июля 2024, 09:52 -
По состоянию на 26 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 3 копейки, евро - на 2 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,19 грн, евро - 44,68 грн (на 25 июля доллар - 41,21 грн, евро - 44,70 грн).
На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,55 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,20 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 25 июля - 41,16 - 41,65 грн);
- Евро - 44,60 - 45,25 грн (курс на 25 июля - 44,70 - 45,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,65 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
- Райффайзен банк - 41,00 - 41,59 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.
Экономическая правда.
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