Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 26 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 3 копейки, евро - на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,19 грн, евро - 44,68 грн (на 25 июля доллар - 41,21 грн, евро - 44,70 грн).

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,55 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 25 июля - 41,16 - 41,65 грн);

Евро - 44,60 - 45,25 грн (курс на 25 июля - 44,70 - 45,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен банк - 41,00 - 41,59 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

Экономическая правда.