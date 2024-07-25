АМКУ назвал условия ирландской группе CRH для покупки двух цементных заводов Украины

Чтобы завершить приобретение украинских цементных заводов, ирландская группа CRH должна передать до 28% акций приобретенной компании "Дикергофф Цемент Украина" независимому инвестору.

Такое решение обнародовано на сайте Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ рассматривал заявление CRH на концентрацию с сентября 2023 года. Эта сделка может стать второй по размеру с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чтобы завершить сделку CRH должен в течение девяти месяцев передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Ожидается, что им станет Европейский банк реконструкции и развития.

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Также среди требований АМКУ к CRH: обеспечить независимый контроль над заводами, сохранить их производственные мощности, а также гарантировать равные условия и рыночные цены для потребителей цемента.

Кроме того, ирландская группа будет обязана регулярно отчитываться АМКУ об объемах производства продукции и поставки ее на рынок Украины.

Экономическая правда.

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