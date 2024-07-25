Суд обязал НАБУ проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, адвокат подал жалобу в Высший антикоррупционный суд на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за то, что они не зарегистрировали заявление о преступлении, связанном с председателем правления "Укрэнерго".

В заявлении говорилось о возможных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 209, 364 и 368 Уголовного кодекса Украины, которые касаются злоупотребления властью и служебным положением.

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"Во время судебного рассмотрения Жалобы установлено, что 01.07.2024 ЛИЦО_6 в адрес НАБУ направлено заявление о преступлении от 28.06.2024, в котором заявителем изложены обстоятельства относительно возможного совершения председателем правления НЭК "Укрэнерго" уголовных преступлений", - говорится в постановлении суда.

Суд рассмотрел жалобу и признал, что НАБУ должно было зарегистрировать заявление, поскольку оно содержало достаточно информации о возможном преступлении.

ВАКС частично удовлетворил жалобу и обязал НАБУ внести сведения о возможных преступлениях в Единый реестр досудебных расследований.

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При этом, решение ВАКС может быть обжаловано во время апелляции.

Что это означает для главы "Укрэнерго"?

Это означает, что НАБУ теперь обязано начать расследование возможных уголовных преступлений, совершенных председателем правления "Укрэнерго".

Экономическая правда.