Украина национализировала активы российского олигарха Кононова на 2 млрд - СБУ

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из России Виктор Кононов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.

В СБУ напомнили, что речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.

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Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд грн.

Установлено, что Кононов является гендиректором и одним из бенефициарных владельцев подсанкционной компании РФ "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.

Как говорится в сообщении, чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы.

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Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.

Сейчас продолжается расследование. Комплексные мероприятия проводили совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним:

В июне Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск с просьбой взыскать в доход государства 100% акций частного акционерного общества "Винницабытхим", которое принадлежит российской компании "Невская косметика".